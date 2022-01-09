طرح 15 محلا تجاريا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في القاهرة الجديدة

كشف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية 15 محلا تجاريا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في مقر الجهاز، الأحد 20 فبراير المقبل.

ووفقا لجهاز المدينة، تقع المحلات التجارية والصيدلية المطروحة للبيع على مساحات تتراواح من 23م2 إلى 46م2، في السوق رقم 2 و3، بمشروع دار مصر القرنفل، في التجمع الأول بالمدينة.

وبحسب جهاز القاهرة الجديدة يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور الرسو.

كما يتم سداد 5% وديعة صيانة خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين إما استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.

بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وجدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 المعروف بـ”قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.