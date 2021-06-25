طرح 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين للبيع بمساحات من 18- 36 م2 بمدينة بدر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم طرح 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2- 36م2) في الحي السابع بالمدينة للبيع بالمزاد العلني. وأوضح المهندس عمار مندور أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات حتى مواعيد عقد جلسات المزاد، مضيفًا أنه سيتم عقد جلسة المزاد الأولى يوم الأحد 25/7/2021، لبيع 7 محال وصيدلية، وعقد جلسة المزاد الثانية يوم الثلاثاء 24/8/2021، لبيع 7 محال وصيدلية.

وأكد المهندس عمار مندور حرص وزارة الإسكان والجهات التابعة لها على توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة؛ لجذب السكان إليها، بجانب توفير فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات.

جدير بالذكر أن مدينة بدر تضم 3 محطات قطار كهربائي، بحسب ما أكده المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية بدر، في تصريحات له، حيث تم تخصيص محطة خاصة بجوار مساكن بدر للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب تجهيز الطرق للاستعداد لاستقبال السكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس جهاز تنمية بدر إن هناك محطة قطار كهربائى للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب محطة أمام الحى الخامس من مرافق وطرق ومياه وصرف، بالإضافة إلى محطة أمام الحى السابع، حيث انتهينا من مرافق الطرق، ونعمل الآن على الانتهاء من الطرق بشكل كامل في الوقت الراهن.

ولفت رئيس جهاز تنمية بدر إلى أن المجمع السكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة تضم 9024 وحدة سكنية أوشكت على الانتهاء تمامًا شاملة جميع المرافق والخدمات.

كما تضم 18 مبنى خدميًّا بين مدارس وأسواق تجارية وملاعب ووحدات صحية وحضانات، وانتهينا من تشييده وبنائه.

وأوضح رئيس جهاز تنمية بدر أن المدينة انتهت من المرحلة الأولى من تشييد المجمع السكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأنا تشييد 4704 وحدات منذ شهر ونصف ونسبة التنفيذ فيها وصلت لـ20% وتنتهى خلال 15 شهرًا.