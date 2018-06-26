طرح 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة

بدور إبراهيمأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم الاستعداد حاليا لطرح حجز 120 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي فى 5 مدن جديدة.وقال: "المدن التي سيطرح بها الوحدات هي: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رم

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم الاستعداد حاليا لطرح حجز 120 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي فى 5 مدن جديدة.

وقال: “المدن التي سيطرح بها الوحدات هي: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: “تسليم هذه الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، وسيتم تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين، تيسيرا عليهم، بينما سيتم تقسيط باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المقرر”.

وأكد أن هناك جهودا مكثفة من الوزارة حاليا لاستكمال تسليم حاجزى الإعلانات السابقة، خاصة في عدد من المدن التى بها أعداد كبيرة من الحاجزين، مثل 6 أكتوبر، وبدر، والعبور، و15 مايو، والتى يتم تسليم الوحدات فيها للمستحقين تباعًا، حسب نسب التنفيذ، وأولويات الاستحقاق.