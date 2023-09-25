طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني في مدينة أكتوبر الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة عن طرح عدد 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من 19 إلى 96 متراً مربعاً، بالإضافة إلى طرح 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 30 إلى 60 متراً مربعاً بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

1-تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو صيدلية.

2-وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 16/10/2023،

3-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

4-ويتم استكمال سداد نسبة 10% ، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5-وبالنسبة إلى الوحدات الإدارية والمهنية، فيتم سداد تأمين دخول المزاد بملبغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية ومهنية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد 25% و1% مصاريف إدارية فضلاً عن 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو.

6-ويتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

كما أتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

نبذة عن المدينة

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 78.5 ألف فدان، ويشمل المخطط العام للمدينة كافة الأنشطة والاستخدامات مثل مناطق سكنية وخدمية ، صناعية، سياحية وترفيهية، تعليمية.

وتسجل إجمالي الاستثمارات بالمدينة حوالي 7.4 مليار جنيه تتوزع في أربعة قطاعات رئيسية بواقع 4.8 مليار جنيه في قطاع الإسكان، ونحو 2.3 مليار في قطاع المرافق، و284.9 مليون في قطاع الخدمات، وحوالي 54.9 مليون في قطاع الزراعة.