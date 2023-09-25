طرح 11 محلًا وصيدليتين للبيع في المزاد العلني بمدينة ناصر بأسيوط

أعلن جهاز تنمية مدينة ناصر بغرب أسيوط عن عدد 11 محل تجاري وصيدليتين بمساحات تتراوح من 17 إلى 67 مترا مربعا، إضافة إلى 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات من 49 إلى 52 مترا مربعا بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو صيدلية.

وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 24 /10/2023،

ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

ويتم استكمال سداد نسبة 10% ، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وبالنسبة إلى الوحدات الإدارية والمهنية، فيتم سداد تأمين دخول المزاد بملبغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة غدارية ومهنية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد 25% و1% مصاريف إدارية فضلاً عن 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو.

ويتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

كما أتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

مدينة ناصر بغرب أسيوط

جدير بالذكر أن مدينة ناصر هي إحدى مدن الجيل الرابع والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (78) لسنة 2017 على مساحة 6006.2 فدان، وتقع مدينة ناصر غرب النيل أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوي الغربي وتبعد 4 كم من مطار أسيوط الدولي كما تبعد عن مدينة أسيوط 14 كم، وترتفع مدينة ناصر الجديدة بحوالي 180مترا عن مستوى مدينة أسيوط الأم، مما يوفر المناخ الصحي والهواء النقي لساكني المدينة، كما أن إجمالي الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة 345 الف نسمة في سنة الهدف (2032) وستشتمل على نحو 90000 وحدة سكنية.

ويتضمن المخطط الإستراتيجي للمدينة ، مناطق سكنية شاملة، مناطق خدمات تعليمية وترفيهية ودينية وصحية، ومنطقة صناعية تضم صناعات صغيرة ومتوسطة، وتقع في أقصى جنوب المدينة، ومنطقة لوجستية تقع في الجزء الشمالي من المدينة وتقدر مساحتها فى حدود 1500 فدان