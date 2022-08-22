طرح 11 محلا تجاريا بينهما صيدليتان للبيع بالمزاد العلني في القاهرة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة طرح 9 محلات تجارية، و صيدليتان، للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح بين 12إلى 54 مترا مربعا، بأسواق (دار مصر المرحلة الثانية بقطاع الأندلس وسكن مصر جنوب طريق القطامية) بالمدينة.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد وهي:

1-دفع 299 جنيها ثمن كراسة الشروط والمواصفات لكل محل أو صيدلية، بمقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين 19/9/2022.

2-يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيه في موعد غايته جلسة السداد.

3-استكمال سداد نسبة 10%، فضلاً عن نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك عقب رسو المزاد مباشرة.

4-سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وتابع الجهاز،بأنه يتم سداد الباقي، نسبة 90% من ثمن المحل من خلال طريقتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقاً لمنشور وزارة المالية.

ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

جدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام.