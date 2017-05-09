طرح 11 شاطئًا للإيجار فى مزاد علنى بالإسكندرية

تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية لطرح 11 شاطئا وعدد 3 كافيتيريات للإيجار، وذلك للمزايدات العلنية بدءاً من الرابع عشر مايو الحالى، والمُقرر انتهاؤها فى الثانى والعشرين من الشهر نفسه.

وأدرجت مصايف الإسكندرية كلا من شاطئ المندرة السياحي 1، شاطئ المندرة 2 “المميز” للمزايدة العلنية بالرابع عشر من مايو، وشاطئ العصافرة الشرقي “المميز”، شاطئ ميامي “المميز” 15 مايو، وشاطئ سيدي بشر 1 “المميز”، شاطئ سيدي بشر 2 “المميز” بالسادس عشر من مايو، وشاطئ أبو هيف 1 “الخدمة لمن يطلبها”، وكافيتريا ممر السرايا، للمزايدة العلنية 17 مايو، وجميعها بنطاق حى المنتزة.

ومن المُقرر طرح كافيتيريا جليم بنطاق حي شرق وكافيتيريا السلسة بنطاق حي وسط للمزايدة بالثامن عشر من مايو، بالإضافة إلى طرح شاطئ رأس التين الشرقي “المميز”، وشاطئ رأس التين الغربي بنطاق حي الجمرك بالحادي والعشرين من مايو، فضلاً عن طرح شاطئ الهانوفيل الشرقي “المميز” وشاطئ الصفا “الخدمة لمن يطلبها” بنطاق حي العجي 22 مايو.

ومن جانبه قال اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن مدة استغلال الشواطئ ثلاث سنوات من تاريخ استلام الشاطئ، مشيراً إلى أن الإجراءات تتم وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.