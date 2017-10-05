طرح 10 مناقصات عامة فى 4 مدن جديدة

المال– خاص تطرح 4 مدن 10 مناقصات جديدة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والشركات المتخصصة.وأعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر عن طرح 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأولى تنفيذ سويقة للباعة الجائلين بمنطق

المال– خاص





تطرح 4 مدن 10 مناقصات جديدة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والشركات المتخصصة.





وأعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر عن طرح 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأولى تنفيذ سويقة للباعة الجائلين بمنطقة الأولى بالرعاية، الثانية تنفيذ (مدرسة– سوق تجارية– وحدة صحية– حضانة) بمنطقة خدمات لمشروع الإسكان الاجتماعي فى جنوب طريق وصلة دهشور بمنطقة حدائق 6 أكتوبر بالمدينة، الثالثة تنفيذ (مدرسة– سوق تجارية– وحدة صحية– حضانة) بمنطقة خدمات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة جنوب طريق دهشور بالمدينة (المناقصة الثالثة)، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصات الثلاث على التوالى 22 و23 و24 أكتوبر.

ويطرح جهاز مدينة بدر 5 مناقصات عامة، الأولى أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات بالحي الأول وبعض جزر (الحي الثاني– المنطقة الصناعية غرب المدينة)، الثانية أعمال تنفيذ مبنى وحدة صحية بمنطقة خدمات الحي السادس 197 عمارة، الثالثة أعمال تنفيذ مركز طبي بالإسكان الاجتماعي بالحي السابع، الرابعة أعمال تنفيذ حضانة بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، الخامسة أعمال تنفيذ مبنى ساحة رياضية بالإسكان الاجتماعي بالحي الخامس منطقة 205 عمارات، وتعقد جلسات الاستفسارات للمناقصات الخمس على الترتيب أيام 15 و16 و17 و18 و19 أكتوبر، وكذلك جلسة فض المظاريف الفنية أيام 5، 6، 7، 8، 9 أكتوبر.

بينما يطرح جهاز مدينة قنا الجديدة تنفيذ مبنى لرعاية الموهوبين بمركز خدمات الحي السكني الثاني بالمدينة في مناقصة عامة بين شركات المقاولات، وتعقد جلسة الاستفسارات 15 أكتوبر، وفض المظاريف الفنية فى 29 أكتوبر.

ويطرح جهاز مدينة السادات استكمال تنفيذ مبنى مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة السكنية السابعة بالمدينة على حساب شركة الأمل للمقاولات المتكاملة، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 17 أكتوبر، وفض المظاريف الفنية فى 31 أكتوبر.