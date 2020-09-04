طرح 10 قطع أراضٍ في مدينة بدر للبيع بآلية التخصيص الفوري

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة في مدينة بدر وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع في مركز خدمات مدينة بدر بمساحة 9043م2 بنشاط مستشفى، بسعر متر بلغ 2890 جنيها على ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع على 40 % من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الثانية تقع في منطقة بمساحة 17.04 فدان بنشاط جامعة، بسعر متر بلغ حوالي 1780 جنيها وذلك بنسبة بناء لا تزيد على 17% من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع في مركز مدينة بدر بنشاط نادي اجتماعي بمساحة 21544.38 متر مربع بسعر 2440 جنيها، في حين تقع القطعة الرابعة بالمنطقة المطلة على طريق بدر – هليوبليس بمساحة 15241م2 بنشاط مدرسة بسعر 4405 جنيهات.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن القطعة الخامسة تقع الرابع بمساحة 630م2 بنشاط سكني تجاري إداري بسعر 5245 جنيها في حين تقع القطعة السادسة في الحي الرابع 2796.9 بنشاط ملعب كافتيريا بسعر 1720 جنيها.

وأوضحت أن القطعة السابعة تقع في المنطقة الترفيهية خلف جامعة بدر بمساحة 2008.88 متر مربع بنشاط تجاري بسعر 9215 جنيها، بينما تقع القطعة الثامنة في منطقة خدمات الحديقة المركزية بنشاط تجاري بمساحة 2198.88 متر مربع بسعر 8180 جنيها للمتر المربع.

وأوضحت الهيئة أن القطعة التاسعة تقع بالمجاورة الثانية الحي السادس بمساحة 4042.7 متر مربع بنشاط محطة تموين وخدمة سيارات (بنزين وغاز طبيعي) بسعر 3680 جنيها، في حين تقع القطعة العاشر بقلب الصناعية غرب الروبيكي بمساحة 5103 م2 بنشاط محطة تموين وخدمة سيارات (بنزين وغاز طبيعي) بسعر 3680 جنيها للمتر المربع.