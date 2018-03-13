طرح 10 آلاف فدان بالمرحلة الثالثة من أراضي الشراكة

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى: قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه جارٍ التجهيز للمرحلة الثالثة من أراضى الشراكة، وتشتمل على 10 آلاف فدان، والإعلان عن طرحها قريبًا. وأشار خلال المؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب مصر أمس، إلى أن…

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى:

قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه جارٍ التجهيز للمرحلة الثالثة من أراضى الشراكة، وتشتمل على 10 آلاف فدان، والإعلان عن طرحها قريبًا.

وأشار خلال المؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب مصر أمس، إلى أن الأراضى تطرح بالعديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تهم المطورين لتلبية مختلف الاحتياجات، ودفع الاستثمار.

وأكد أن الطرح الثانى لأراضى الشراكة نجح، وتنافست عليه شركات كثيرة، ومن المقرر الانتهاء من عمليات التقييم، وإعلان النتائج نهاية الشهر.

ولفت إلى أنه قد تم التعاقد على انشاء 3 جامعات، يجرى تنفيذها فى العلمين الجديدة، وتشغيل أول جامعتين قريبًا، مشيرا إلى تدشين 20 برجاً فى العاصمة الإدارية الجديدة، منها أطول برج فى أفريقيا، وتصل الارتفاعات إلى 250 م، بعدد 92 طابقًا.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا فى حجم المعروض من الأراضى، وطرح ما يقرب من 15 ألف فدان استثمارى، واتباع آليات متنوعة فى طروحات الأراضى تشمل المزايدة والشراكة والبيع، ما جعل حجم المعروض من الأراضى يزداد.

أضاف أن محفظة التمويل العقارى وصلت إلى 12 مليارًا، فى عامين ونصف، عقب تفعيل مبادرة البنك المركزى بعد أن كانت 30 مليون جنيه.

قال تامر وجيه، مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، إن القطاع الخاص لديه دور رئيسى فى المشروعات القومية والعمرانية، التى تقوم بها الدولة، عن طريق تغطية المناطق العمرانية الجديدة بالمرافق اللازمة مثل محطات تحلية المياه، وشبكة الطرق، ومحطات الكهرباء، فى إطار شراكة حقيقية، وجادة مع الدولة.

أكد فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، ورئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن مصر تشهد نهضة عقارية خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المشروعات تنفذ بأيد مصرية، تحت إشراف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد علاء فكرى، رئيس مجلس ادارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية على، أن السوق المصرية، لديها فرص جيدة لمنافسة الأسواق العالمية فى تصدير العقارات، لا سيما فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، وتنفيذ الدولة العديد من المشروعات الكبرى، التى تسهم بدورها فى جذب الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص، لوضع آلية لدفع تصدير العقارات، وعلاج التحديات التى تواجه تلك المنظومة وإلى أهمية إيجاد ضمانات للعميل الأجنبى، عبر استخدام حسابات ضمان العميل «نظام السكرو الأكاونت»، أو من خلال إيجاد نموذج للعقود موحدة.