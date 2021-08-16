عقـــارات

طرح وحدات «JANNA» في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري

المشروع هو أحد مشروعات الإسكان الفاخر التي تنفذها الوزارة
أحمد صبحي 8:28 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 8:28 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملُّك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان : تنفيذ تصميمات عمرانية متنوعة دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي

وأوضح وزير الإسكان أن الوحدات التى سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

وأعلنت الوزارة عن طرح وحدات بمشروع ” JANNA ” في 8 مدن جديدة هي:

اقرأ أيضا  مسئولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بجامعة المنصورة الجديدة

“6 أكتوبر- الشروق- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- دمياط الجديدة- ملوى الجديدة”.

ويعد مشروع”JANNA” للإسكان الفاخر، عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب تتضمن نماذج متنوعة والأمن والحراسة ومبنى اجتماعيًّا وحمامات سباحة.

وحرصت هيئة المجتمعات العمرانية قبل تنفيذه على أن يكون مشروعًا كامل الخدمات، علاوة على اختيار أفضل المواقع بالمدن الجديدة وبالقرب من الطرق الرئيسية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

طرح وحدات سكنية في العلمين الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

أحمد صبحي 8:33 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

«الإسكان» تطرح وحدات«دار مصر» في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري

أحمد صبحي 7:58 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

طرح وحدات «سكن مصر» بـ12 مدينة جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري

أحمد صبحي 7:48 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

تشغيل مدرسة المتفوقين فى الفيوم الجديدة العام الدراسى المقبل

سارة لطفي 5:49 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

«أوراسكوم للتنمية» : 1.3 مليار جنيه مبيعات مشروع أو ويست بالنصف الأول

شريف عمر 1:16 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

رئيس «القابضة للمياه» يتفقد مشروعات قريتي الشوبك وكفر شبين في القليوبية

أحمد صبحي 12:14 م, الأثنين, 16 أغسطس 21