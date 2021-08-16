طرح وحدات «JANNA» في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري

المشروع هو أحد مشروعات الإسكان الفاخر التي تنفذها الوزارة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملُّك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان أن الوحدات التى سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

وأعلنت الوزارة عن طرح وحدات بمشروع ” JANNA ” في 8 مدن جديدة هي:

“6 أكتوبر- الشروق- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- دمياط الجديدة- ملوى الجديدة”.

ويعد مشروع”JANNA” للإسكان الفاخر، عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب تتضمن نماذج متنوعة والأمن والحراسة ومبنى اجتماعيًّا وحمامات سباحة.

وحرصت هيئة المجتمعات العمرانية قبل تنفيذه على أن يكون مشروعًا كامل الخدمات، علاوة على اختيار أفضل المواقع بالمدن الجديدة وبالقرب من الطرق الرئيسية.