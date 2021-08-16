طرح وحدات «سكن مصر» بـ12 مدينة جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3% ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

وأعلنت الوزارة ، عن طرح وحدات بمشروع سكن مصر، بـ12 مدينة جديدة هي:

“أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر غرب أسيوط”.

كان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في وقت سابق، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد الموافق 8/8/2021، وحتى الأربعاء 8/9/2021، في تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.