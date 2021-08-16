طرح وحدات سكنية في العلمين الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

وأعلنت الوزارة ، عن طرح وحدات بمشروع بمشروع الإسكان المتميز، في 4 مدن جديدة، هي:

(رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة.

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة.

وجارٍ تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الإجتماعي المميز، وقد تم الإنتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجارٍ تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10كم.

وتشهد المرحلة الأولى تنفيذ عدد (15) برج من الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولى من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

وتنفيذ عدد (4) كوبري مشاه وكباري البوغاز، وعدد (40) عمارة إسكان متميز بمنطقة الداون تاون، وأعمال حماية الشواطئ، وقد تم تنفيذ الممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم.