أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

وقال وزير الإسكان: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن” أيضاً طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية “North Edge” – داون تاون العلمين – الحي اللاتيني – أبراج صواري – الرحاب ومدينتي – JANNA – الحي السكني الثالث “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وطرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، فى (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.