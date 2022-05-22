طرح وحدات إدارية ومحال بالمزاد العلني بمدينتي طيبة وناصر الجديدتين

أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم طرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۳۱م٢ : ٦٦م٢)، و10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م٢ : ٩٩ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 12/6/202.

وأضاف في بيان له، أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، عن طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١۳م٢ : ٦٧ م٢) بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول.

كذلك طرح 4 وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بمساحات تتراوح من (٥٤ م٢ : ٥٧م٢) بالدور الأرضي بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول بالمدينة.

على أن تكون عملية البيع بالمزاد العلني يوم الإثنين 13/6/2022، لافتاً إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.