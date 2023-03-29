طرح «هايبر ماركت» للبيع بنظام المزاد العلني في «العاصمة الإدارية الجديدة»

أعلن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة عن طرح عدد 1 محل تجاري بمساحة 1400م2 في الدور الأرضي التجاري بالعمارة رقم 59 بالمجاورة D1 بالحي السكني الثالث R3 بالإسكان المختلط بنشاط «هايبر ماركت» بالمدينة، وذلك بنظام البيع بالمزاد العلني.
وحدد الجهاز عدد من الشروط وهي:
- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 699ج «ستمائة وتسعة وتسعون جنيها» للمحل.
- تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.
- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 500 ألف جنيه للمحل في موعد غايته جلسة المزاد.
- يتم استكمال سداد نسبة 10 + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، علاوة على 0.5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
- الباقي 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:
- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد
- سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقا لمنشور وزارة المالية.
- يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجله بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.
يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 218 قانون تنظيم تالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.