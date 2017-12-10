طرح هاتف oppo f5 بالأسواق.. تعرف على سعره

المال – خاص أعلنت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة، عن انتهاء الحجز المسبق لهاتف "oppo f5" أونلاين، الذى تم إطلاقه يوم 6 ديسمبر الجارى، ومن المقرر طرحه بالأسواق رسمياً، الثلاثاء المقبل، بسعر 5490 جنيهًا. وتخصص الشركة هدايا ترويجية للعملاء الذين تمكنوا من حجز الهاتف عبر موقعها ا

المال – خاص



أعلنت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة، عن انتهاء الحجز المسبق لهاتف “oppo f5” أونلاين، الذى تم إطلاقه يوم 6 ديسمبر الجارى، ومن المقرر طرحه بالأسواق رسمياً، الثلاثاء المقبل، بسعر 5490 جنيهًا.



وتخصص الشركة هدايا ترويجية للعملاء الذين تمكنوا من حجز الهاتف عبر موقعها الرسمى، خلال المدة من 6 إلى 12 ديسمبر، منها عصا سيلفى، وباوربانك، وهدايا أخرى بقيمة 200 جنيه.

وقال آندي شي، مدير العلامة التجارية بالشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإقبال الهائل على الحجز المسبق للهاتف يؤكد على شعبية هواتف OPPO في السوق المصرية، الذي يعد من أهم الأسواق التي نركز عليها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعكس مدى نجاح OPPO كعلامة تجارية في التواصل مع العملاء من خلال المعايير التي تتصف بها منتجاتها، والتي تهتم بتقديم منتجات تلبي حاجة جميع الفئات، خاصة وأن الهاتف الجديد حرصنا فيه على تقديم جميع ما يهتم به عشاق السيلفي في مصر بسعر لا يمكن منافسته”.



يأتى الهاتف الجديد مزودا بتقنية الذكاء الإصطناعي “AI Beauty Recognition Technology”، التي تعمل على خاصية “التجميل المسبق” لمحتوى الصور الملتقطة لإعطاء تجربة سيلفي الأولى من نوعها للمستخدمين، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسيل.



جدير بالذكر أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Color OS 3.2 الجديد، بالإضافة إلى معالج CPU ثماني النواة الذي يستهلك طاقة أقل، بل وينتج حرارة أقل ويعطي أداء أفضل، كما يأتي الهاتف بثلاث فتحات للبطاقات، اثنان منهما لبطاقات الـ 4G Nano SIM والأخرى لبطاقة micro SD، وذلك لزيادة المساحة الداخلية إلى 256 جيجابايت.