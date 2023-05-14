طرح «نوفينتيك» في بورصة ناسداك عبر اندماجها مع «كورنر جروث أكويزيشن كورب»

أعلنت شركتي نوفينتيك لحلول وخدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني ، وشركة كورنر جروث أكويزيشن كورب عن دخولهما في اتفاقية من المتوقع من دمجهما للإدراج في بورصة ناسداك الأمريكية تحت الرمز “NVIQ”. وسيقوم نفس فريق الإدارة الحالي بإدارة الشركة المشتركة، بما في ذلك هيرفي تيسلر الرئيس التنفيذي، وسيرجي تشيرنوفولينكو الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، مع قيام المساهمين الحاليين في نوفينتيك بتحويل 100% من أسهمهم في الشركة المدمجة.

ومن المتوقع أن توفر عملية دمج الأعمال المقترحة لشركة نوفينتيك مصادر جديدة لرأس المال، وتسريع فرص الاندماج و الاستحواذ، وكذلك تعزيز قدراتها في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي ، وغيرها من الخدمات التقنية.

كانت نوفنتيك العالمية قد استحوذت نهاية العام الماضي على 100% من شركة ديجيتك المصرية .

ومن جانبه قال هيرفي تيسلر، الرئيس التنفيذي لنوفينتيك: تتمتع نوفينتيك بتاريخ راسخ في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني، والعمود الفقري لنجاحنا هو فريق ذو خبرة عالمية مكون من قادة الفكر عبر ما يقرب من 60 دولة نشرف بخدمتها. ولأننا منظمة مسئولة، نعتقد أنه من واجبنا خلق قيمة ليس فقط لمساهمينا ولكن أيضًا لموظفينا وعملائنا وشركائنا في التكنولوجيا. و نحن فخورون بالتعاون مع فريق كورنر جروث في هذه الصفقة وكلنا ثقة أنها ستدفع جهودنا على الصعيد العالمي وتفتح مسارًا لمجموعة أوسع من المستثمرين للمشاركة في عملنا المهم.

وفي سياق متصل قال مارفن تيان، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة الاستحواذ كورنر جروث “Corner Growth”: “يقود كل من هيرفي، وسيرجي، وفريق إدارة نوفينتيك المثير للإعجاب – الطريق في تحقيق النجاح الرقمي في الأسواق النامية، و ذلك بالاستفادة من أفضل الشراكات التكنولوجية والخبرات المحلية التي لا تضاهى في الأسواق التي يخدمونها. و من خلال علاقاتنا الفريدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعقود من الخبرة الاستثمارية القائمة على التكنولوجيا ، نعتقد أنه يمكننا تقديم قيمة مضافة علي المدي البعيد لجميع الشركاء في هذه الصفقة”.

وعلى الصعيد المحلي، أعرب محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة DigiTech، – إحدى شركات Noventiq، عن سعادته بالخطوة الجديدة والتي مما لاشك فيه ستنعكس ايجابيا بتعظيم الميزه التنافسية للشركة ، و تتيح آفاق توسع جديدة داخل وخارج مصر.