سيـــاســة

طرح نسخة معدلة من الطائرة نووت بإمكانات أعلى

فى إيدكس المقبل
أحمد اللاهوني 6:55 م, السبت, 4 ديسمبر 21 6:55 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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أعلن العميد دكتور أحمد عصمت، رئيس شعبة الطيران بالكلية الفنية العسكرية ومدير مشروع تصنيع الطائرة «نووت»، أن فريق العمل يعكف حاليًا على تصنيع نسخة معدلة من الطائرة نووت بها إمكانيات وتجهيزات مختلفة عن الفئة التى تم طرحها فى معرض إيدكس 2021.

وأوضح عصمت فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن النسخة الجديدة يوجد لها مميزات أعلى تتمثل فى الاتصال بالقمر الصناعى وعجل، متوقعًا الانتهاء منها وطرحها فى إيدكس المقبل.

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يشار إلى أن النسخة الجاهزة حاليًا للخدمة من الطائرة نووت تبدء فى الارتفاع بمحرك صاروخى وتستعد بباراشوت.

اهتمام كبير من دول إفريقية لاستيراد الطائرة نووت المعدلة

وذكرأن هناك طلبات من القوات المسلحة على الطائرة نووت المعدلة – التى يتم تجهيزها حاليًا – مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من دول إفريقية مضوا مذكرات تفاهم مع الهيئة لاستيراد الطائرة نووت المعدلة.

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والطائرة نووت تم عرضها فى معرض «إيدكس 2021»، وهى طائرة بدون طيار متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة منها: الاستطلاع التكتيكي، تحديد الأهداف، تصحيح نيران المدفعية، تمييز وتتبع الأهداف .

والطائرة مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تلفزيونية – رقمية)، أقصى سرعة لها 180كم/ساعة، أقل سرعة 110 كم/ساعة، ومعدل تسلق 5 م/ثانية.

وأقصى ارتفاع للطائرة 5 كم، وتستطيع البقاء فى الجو لمدة 10 ساعات (50 كجم حمولة)، وأقصى وزن تتحمله 340 كجم، ووزن الوقود بها من 95 إلى 100 كجم.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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