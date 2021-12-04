طرح نسخة معدلة من الطائرة نووت بإمكانات أعلى

أعلن العميد دكتور أحمد عصمت، رئيس شعبة الطيران بالكلية الفنية العسكرية ومدير مشروع تصنيع الطائرة «نووت»، أن فريق العمل يعكف حاليًا على تصنيع نسخة معدلة من الطائرة نووت بها إمكانيات وتجهيزات مختلفة عن الفئة التى تم طرحها فى معرض إيدكس 2021.

وأوضح عصمت فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن النسخة الجديدة يوجد لها مميزات أعلى تتمثل فى الاتصال بالقمر الصناعى وعجل، متوقعًا الانتهاء منها وطرحها فى إيدكس المقبل.

يشار إلى أن النسخة الجاهزة حاليًا للخدمة من الطائرة نووت تبدء فى الارتفاع بمحرك صاروخى وتستعد بباراشوت.

اهتمام كبير من دول إفريقية لاستيراد الطائرة نووت المعدلة

وذكرأن هناك طلبات من القوات المسلحة على الطائرة نووت المعدلة – التى يتم تجهيزها حاليًا – مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من دول إفريقية مضوا مذكرات تفاهم مع الهيئة لاستيراد الطائرة نووت المعدلة.

والطائرة نووت تم عرضها فى معرض «إيدكس 2021»، وهى طائرة بدون طيار متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة منها: الاستطلاع التكتيكي، تحديد الأهداف، تصحيح نيران المدفعية، تمييز وتتبع الأهداف .

والطائرة مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تلفزيونية – رقمية)، أقصى سرعة لها 180كم/ساعة، أقل سرعة 110 كم/ساعة، ومعدل تسلق 5 م/ثانية.

وأقصى ارتفاع للطائرة 5 كم، وتستطيع البقاء فى الجو لمدة 10 ساعات (50 كجم حمولة)، وأقصى وزن تتحمله 340 كجم، ووزن الوقود بها من 95 إلى 100 كجم.