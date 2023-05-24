أعلنت شركة «توزيع وسائل النقل TVD»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «JMC، وفوتون»، طرح ميكروباصات فوتون C2 موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة فى السوق المحلية.

ووفق القائمة السعرية المعلنة عن «فوتون»، حددت أسعار ميكروباصات فوتون C2- ذات النسخة المجمعة محليًّا- موديل 2024 بنحو 649 ألفًا و750 جنيهًا.

ويزوّد ميكروباص “فوتون C2” بمحرك سعته 2.2 لتر ينتج قوة 102 “حصان” مع عزم أقصى للدوان 193 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفق البيانات المعلَنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تمركزت العلامة الصينية «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر بحصة سوقية 10% مسجلة نحو 74 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى.