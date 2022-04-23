طرح منتجات عيد الفطر بأسعار مخفضة 25% داخل معارض «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن طرح المنتجات الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك، في معارض “أهلا رمضان” بمراكز ومدن المحافظة والمعرض الرئيسي بحديقة الشيخ زايد والمعرض الدائم بنادي المنتزه بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% بجميع المعارض.

وقال السيد الكرسلي، رئيس الشعب التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية: تم الاتفاق مع الموردين والتجار التابعين للغرفة التجارية على طرح علب “مختلفة الأحجام” فى جميع المعارض والمنافذ الخاصة بأهلا رمضان، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، لعيد الفطر المبارك .

وأضاف أن سلاسل معارض أهلا رمضان بمحافظة الإسماعيلية ستستمر فى تخفيض هامش الربح لمجموعة السلع الأساسية تتجاوز 30 سلعة متنوعة لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء الشهر الكريم، وعيد الفطر المبارك، لافتا الي استمرار معارض الغرفة التجارية الي بعد شهر رمضان.

وأكد الكرسلي، مشاركة عدد كبير من الموردين للسلع الرمضانية واحتياجات عيد الفطر المبارك، متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، وزيوت وسمن وسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية، وخفض أسعار السلع الغذائية ‏بأقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.