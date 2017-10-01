طرح مناقصة لتوريد أجهزة لاسلكية لمعهد الفنون المسرحية‎

المال – خاصطرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمناقصة توريد وتشغيل وضمان أجهزة لاسلكية لصالح المعهد العالى للفنون المسرحية.وقالت الكراسة إنها بدأت فى تسليم كراسات الشروط للشركات، يوم 27 سبتمبر الماضى، ومن المقرر تقديم العروض الفنية يوم 11 أكتوبر الجار

المال – خاص

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمناقصة توريد وتشغيل وضمان أجهزة لاسلكية لصالح المعهد العالى للفنون المسرحية.

وقالت الكراسة إنها بدأت فى تسليم كراسات الشروط للشركات، يوم 27 سبتمبر الماضى، ومن المقرر تقديم العروض الفنية يوم 11 أكتوبر الجارى.



وأوضحت أن الشركة الفائزة ستدفع 100% بعد انتهاء التوريد والتشغيل للأجهزة اللاسلكية وتراخيص التشغيل، مؤكدًا أن مدة التوريد تصل إلى 4 أسابيع والتشغيل خلال 6 شهور.



وحددت عدد سنوات الضمان المطلوبة بعام ضد عيوب الصناعة شاملة قطع الغيار.