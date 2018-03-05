طرح مناقصة لتأهيل شركات التكنولوجيا للتوافق مع اشتراطات المركزي‎

قسم الاتصالاتكشف تامر محمد، مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، عن طرح الغرفة مناقصة لتأهيل الشركات للتوافق مع اشتراطات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض "وطن رقمي 5" الذي تنظمه الغرفة علي مدار يومي 5 و6 مارس، تحت ر



قسم الاتصالات

كشف تامر محمد، مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، عن طرح الغرفة مناقصة لتأهيل الشركات للتوافق مع اشتراطات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض “وطن رقمي 5” الذي تنظمه الغرفة علي مدار يومي 5 و6 مارس، تحت رعاية وزير الاتصالات وبمشاركة عربية من دول الإمارات ولبنان والسودان.

وقال إن عدد الشركات أعضاء الغرفة ارتفع من 779 شركة في 2014 إلي 1092 شركة خلال الوقت الحالي بنسبة زيادة خلال الـ4 سنوات الماضية وصلت إلي 49%.

وأضاف أن دورة العام الماضي من مؤتمر ومعرض “وطن رقمي” شهد مشاركة 95 شركة بحضور 1832 زائرًا و29 راعيًا إعلاميًا، كما شهد إطلاق 5 مبادرات و11 ورشة عمل و3 لقاءات ثنائية.