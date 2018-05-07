طرح مناقصة عالمية لإدارة خدمات المتحف المصرى الكبير

دعاء محمودكشف الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، أن وزارة الاستثمار تعتزم طرح مناقصة عالمية خلال أسبوعين، على الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة المواقع الآثرية، لإدارة خدمات المتحف المصرى الكبير، وذلك بالتعاون مع وزارة الأثار.وأضاف توفيق لـ«المال»، أنه

دعاء محمود

كشف الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، أن وزارة الاستثمار تعتزم طرح مناقصة عالمية خلال أسبوعين، على الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة المواقع الآثرية، لإدارة خدمات المتحف المصرى الكبير، وذلك بالتعاون مع وزارة الأثار.

وأضاف توفيق لـ«المال»، أنه جارى حالياً عمل المراجعات النهائية لكراسة شروط التعاقد، دون أن يفصح عن تقاصيل البنود الخاصة بالكراسة، لافتاً إلى أنه بعد اختيار الشركة العالمية، سيتم التباحث معها حول كيفية طرح 28 موقعاً تجاريا بالمتحف على شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن المواقع المستهدف طرحها، عبارة عن سلسلة من المحال التجارية والمطاعم، بالمنطقة المجاورة للمتحف المصرى الكبير الممول من الجانب اليابانى «الجايكا»، وهو مقام على مساحة 117 فدانًا بالجيزة، ليستوعب حوالى 100 ألف قطعة أثرية، وتم توقيع عقد إنشائه بين وزارة الدولة للآثار، وشركة «أوراسكوم» للإنشاء، ومجموعة بيسيكس البلجيكية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتلقى الوزارة بعد طرح المناقصة، عروضا كثيرة من الشركات العالمية، نظرا لأهمية المتحف وفرصه الواعدة.

جاء ذلك فى تصريحات له، أول أمس، على هامش المؤتمر الرابع لنقل مقتنيات الملك توت غنخ أمون، والجولة التفقدية التى عقدها الدكتور خالد العنانى، وزير الأثار بالمتحف المصرى الكبير، بهدف التعرف على أخر مستجدات المشروع، وطمأنة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على سلامته، بعد تعرض إحدى الواجهات لحريق منذ عدة أيام.

وأكد الوزير أن أثار الحريق محدودة، وأنه نشب على عرض 20 متر فقط، من إجمالى الواجهة ولم يتأثر حائط المبنى نفسه، مشددا على أن الحريق يبعد مئات الأمتار عن مخازن الآثار، متابعاً أن وزارة الدفاع أرسلت طائرة للسيطرة على الحريق، وقامت وزارة الداخلية بإرسال نحو 15 عربة إطفاء.

وأضاف أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، وجار التواصل مع الشركة العاملة بالمشروع لمنع تكرار الحادث، مشيراً إلى أن مشروع المتحف الكبير تم إنجاز أكثر من %70 منه، كما تم نقل نحو 43 ألف و257 قطعة أثرية حتى الأن، بالإضافة إلى نقل عدد 4 ألاف و549 قطعة من إجمالى 5 ألاف للملك توت عنخ أمون.

واستقبل المتحف الكبير أول أمس، العجلة الحربية السادسة والأخيرة للملك توت عنخ أمون، والتى كانت معروضه بالمتحف الحربى، لتعرض الست عجلات الخاصة بالملك فى مكان واحد لأول مرة نهاية العام.