الإسكندرية

طرح مناطق الألعاب المائية بالمندرة والعجمي لمزايدات علنية عامة

وإستغلال بعض المساحات الإعلانية داخل استاد الإسكندرية الرياضي الدولي
مها يونس 10:56 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 10:56 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح عمليات حق استغلال لعدد من المواقع في مزايدات علنية عامة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 16 / 6 /2021، تضم استغلال الألعاب المائية بشاطئ المندرة العام بحي المنتزة ثان، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

وتشمل ذات الجلسة انعقاد مزايدة لاستغلال الألعاب المائية بشاطئ الهانوفيل بحي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

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كما تطرح محافظة الإسكندرية بجلسة يوم الخميس الموافق 24 / 6 /202 استغلال بعض المساحات الإعلانية داخل استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بقيمة تأمين مؤقت 75 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة التعاقدات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية، على أن يُسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

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ويسدد نسبة التأمين لكل عملية علي حدة طبقا لكراسات الشروط والمواصفات المطروح علي أساسها العمليات، في حين أن آخر موعد لتقديم العطاءات حتي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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