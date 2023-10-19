طرح ممارسة عامة بالمظاريف المغلقة لإسناد عملية نظافة سوق الجملة بالعامرية

قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظيم وطرح ممارسة عامة بالمظاريف المغلقة لإسناد عملية نظافة سوق الجملة بالعامرية للخضر والفاكهة.

وعلمت ” المال ” أن طرح الممارسة العامة من الغرفة التجارية بالإسكندرية بالمظاريف يشمل عطائي فني ومالي .

ويأتي الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ لتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية .

وستشمل الممارسة عملية إسناد نظافة السوق ونقل المخلفات للمقالب العمومية لمدة عام من ٢٠٢٣/١١/١٥ حتى ٢٠٢٤/١١/١٤ .

وتأتي تلك الممارسة طبقاً لعدة شروط حددتتها الغرفة التجارية بالإسكندرية وتشمل سداد قيمة التأمين الإبتدائى والبالغ 10 آلاف جنيه تدفع نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان غير مشروط وساري لمدة لا تقل عن 6 شهور وتزداد إلى قيمة 5% من العملية كتأمين نهائي .

كما أوضحت الغرفة أن كراسة الشروط تسحب من الإدارة العامة للشئون الإدارية مقابل سداد مبلغ ۱۰۰۰ جنيه تسدد نقداً بالخزينة خلال مواعيد العمل الرسمية 13 / 15 شارع د عبد المجيد الزيات المتفرع من شارع السلطان حسين .

وحددت الغرفة موعد فض المظاريف الفنية يوم الخميس ٢٠٢٣/١٠/٢٦ الساعة الثانية عشر ظهرا بالمقر التكميلي للغرفة – السلطان حسين – محطة الرمل.