طرح مطعمين و4 محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في مدينة الشروق

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق عن طرح مطعمين و4 محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني، بمناطق متنوعة بالمدينة.

وأوضح الجهاز أن مساحة كل مطعم تبلغ 562 متر مربع، فيما تتراوح مساحات المحال التجارية والصيدلية من 22 متر إلى 39 متر مربع بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

1-تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيه لكل مطعم، وسداد 299 جنيه لكل صيدلية أو محل، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 31/7/2023.

2-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل مطعم في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال نسبة السداد إلى 25% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

3-فيما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة 10% بجانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد لكل محل أو صيدلية.

4-يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل أو صيدلية.

5-الباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة

أتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.