طرح مشكلات البحارة باللجنة المشتركة المصرية الأردنية بالعقبة

شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأردنية للنقل البحري بالعقبة، التي عقدت مؤخرًا، طرح عدة قضايا للمناقشة، وكان أبرزها مشكلات تعيين البحارة الذين يتم تأهيلهم لسوق العمل، دون الحصول على توظيف.

جاء ذلك مع طرح العقبات أمام حمَلة الشهادات الأهلية البحرية والرقابة والتفتيش على السفن ونقل الركاب بين الأردن والموانئ المصرية، والصعوبات التي تواجهها، بحضور وفد رفيع المستوى يمثل وزارة النقل المصرية، ومصر في اللجنة المشتركة لواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.



طرح نقاشات حول مشكلات التلوث البحري

ودارت النقاشات حول مشكلات التلوث البحرى وأضراره، وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف بالتدريب البحري بين البلدين، مما يسهم في حل مشكلات القطاع البحري بين البلدين، علاوة على ذلك فتح الباب لتصدير البضائع الأردنية إلى أوروبا من خلال الموانئ المصرية بالبحر المتوسط.

وأوضحت مصادر بالاجتماع أن الحضور المصرى شمل أيضًا كلًّا من اللواء بحرى أشرف عبد المنعم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر يهاب السلامة البحرية: القنصل المصرى بالعقبة اسمه السيد سامى محمد.