طرح مشروع تخزين للبضائع العامة بميناء دمياط وإعادة طرح مجمع الخدمات السياحية بسفاجا

طرحت هيئة ميناء دمياط عددا من الوحدات الإدارية للاستغلال لمدة 3 سنوات، إضافة إلى مشروع تخزين البضائع العامة الواردة.

وحسب منشور صادر عن هيئة الميناء لغرفة ملاحة دمياط، فقد تم طرح محطة مخزن على مساحة 2000 متر مربع بمنطقة ورش الهيئة بغرض تداول البضائع العامة الواردة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 18 ديسمبر، وبتأمين قدره 150 ألف جنيه.

كما طرحت الهيئة 5 وحدات إدارية بمبنى خدمة العملاء، وذلك لاستغلال قدره خمس سنوات، وباجمالي مساحة قدرها 110 أمتار مربعة.

وأكدت الهيئة أن تلك المزايدات تخضع تطبق أحكام لائحة مشتريات الهـيئة رقم (137) لسـنة 2017 وتعديلاتها وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فـى هذه اللائحـــة تطبـــــق أحكـام القانـــــون رقم (182) لسـنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسـنة 2019.

كما طرحت الهيئة مناقصة بين شركات تكنولوجيا المعلومات لتوريد الملصقات الالكترونية الخاصة بتشغيل منظومة التعرف الآلي على السيارات والمعدات باستخدان تكنولوحيا الـ RFID.

وفي نفس السياق أعادت هيئة موانئ البحر الأحمر طرح عملية تأجير مجمع الخدمات السياحية بميناء سفاجا، وذلك بين الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وأكدت مصادر أن الهيئة كانت قد طرحت المشروع خلال أغسطس الماضي، إلا انها لم تتلقى عروض وقتها.

ووصل التأمين الابتدائي للمشروع قرابة 150 ألف جنيه، على ان يقوم الفائز بالمشروع بدفع 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الاولى وذلك فور رسوم المزاد ويجدد هذا التأمين قبل بداية الفترة المتبقية من العقد وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.

كما يجب علي كل متقدم للمزاد معاينة مبنى مجمع الخدمات السياحية معاينة تامة نافية للجهالة ويعتبر اشتراكه بالمزايدة بمثابة اقرار منه بالمعاينة التامة النافية للجهالة.

ويلتزم مقدم العرض بالالتزام بقرار وزير المالية رقم 29 لسنة 2019، وتقديم سابقة أعمال في مجال ادارة المطاعم والكافيتريات، كما تتم المزايدة على القيمة الإيجارية السنوية لمبنى مجمع الخدمات السياحية بميناء سفاجا.

وتصل مدة التعاقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ أستلام المبنى وبموجب محضر معتمد من السلطة المختصة ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.

كما يتم سداد القيمة الايجارية عن العام الأول على دفعتين متساويتين بحيث تكون الدفعة الأولى، فور الاخطار برسو العملية بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة، و3% ضريبة الارباح التجارية والصناعية، فيما تكون الدفعة الثانية، في خلال أسبوع من بداية الشهر السابع من التعاقد بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة و3% ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ويتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5% عند بداية كل من العام الثاني والثالث وبنسبة 7% عند بداية كل من العام الرابع والخامس، وذلك من قيمة التعاقد التراكمية .

كما يتم سداد القيمة الإيجارية عن الأعوام الأربعة الأخيرة على دفعتين متساويتين على أن تكون الدفعة الأولى في موعد أقصاه اسبوع من بداية السنة التعاقدية بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة 3% ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بينما تكون الدفعة الثانية في موعد أقصاه اسبوع من بداية النصف الثاني من السنة التعاقدية بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة و3% ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

كما يحق للهيئة الحق في الغاء التعاقد قبل انتهاء مدته في حالة اخلال المستأجر بأي شرط من شروط العقد وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول علي عنوانه المبين بالعقد ويصادر التأمين النهائي ولا يحق له المطالبة بأي مبالغ عن أي فترة متبقيه أو أية تعويضات أخري.

ويقع المشروع على مساحة تصل الى 2030 متر مربع ويوجد به 8 محلات طبقا للرسم المرفق بكراسة الشروط، وكافتريا، ومطعم وعددا من المخازن ومطابخ وحمامات.