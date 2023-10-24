طرح مسلسل الوصفة السحرية أوائل ديسمبر المقبل

يعرض للمشاهدين أوائل ديسمبر المقبل المسلسل الجديد “الوصفة السحرية لزواج ناجح” ويضم 45 حلقة، وتقدم قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية عبر محطاتها التليفزيونية المختلفة.

ويقوم ببطولة المسلسل كوكبة من الفنانين شيري عادل، ميريهان حسين، إسلام جمال، لقاء سويدان، بسمة داوود، عمر الشناوي، تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وسينضم العمل لقائمة مسلسلات الموسم الشتوي في الأوف سيزون.

تعرض قنوات المتحدة الفترة القادمة مسلسلات بالموسم الشتوى، أبرزها “العودة” بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، وولاء الشريف، و”زينهم” بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، ومسلسل “بينا ميعاد 2” بطولة شيرين رضا وصبرى فواز وبسمة ومدحت صالح وخالد أنور ووفاء صادق.