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طرح مركز طبي وملعب خماسي بمقابل حق الانتفاع بدمياط الجديدة

بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات
شريف عمر 1:27 م, السبت, 29 أغسطس 20 1:27 م, السبت, 29 أغسطس 20

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أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن الموافقة على طرح مركز طبي تم الانتهاء من تنفيذه بالمجاورة 30 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين (  5 و 7) سنوات لتلبية احتياجات المدينة.

وتابع: تمت الموافقة على إتاحة الملعب الخماسي بمركز الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن إجمالي مساحة المركز الطبي 697م2، بنسبة بنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، ويتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

كما أوضح المهندس محمد رجب أن المساحة الإجمالية GA الخاصة بالملعب حوالي 4 آلاف م2، ومساحة F.P لكافة المنشآت المنفذة بالموقع العام للملعب ألفي متر مربع شامل مبني الخدمات والمدرجات .

وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلي أن اشتراطات حق الانتفاع للمشروعين تتضمن زيادة مقابل الترخيص بالانتفاع السنوي بنسبة 10% سنوياً، ويحرر عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمنتفع يتضمن جميع الالتزامات والحقوق للطرفين، ويكون تسليم أحد المشروعين بعد تقديم التأمين النهائي وإبرام العقد، وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولي، على أن يبدأ حساب مدة الانتفاع من تاريخ التسليم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الحالات التي يتم إلغاء الترخيص بالانتفاع هي بناء علي طلب المرخص له، أو عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المهلة المحددة، أو عدم سداد مقابل الانتفاع السنوي خلال 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق، أو إشهار إفلاس المرخص له، أو مخالفة أي شرط من شروط التخصيص، أو إحداث تلوث أو ضوضاء أو تكدس مروري بالمنطقة، وفي جميع هذه الحالات يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة .

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بقلم شريف عمر

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