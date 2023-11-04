طرح مدينة طبية متكاملة على مساحة 89 فدانا في البحيرة بنظام حق الانتفاع

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، عن طرح 89 فدانا أمام المستثمرين، بمنطقة الريست هاوس خلف نادي الصيد، في محافظة البحيرة، بنشاط صحي، على أن تكون عملية التخصيص بنظام حق الإنتفاع.

وأوضحت الهيئة، أن القطعة المطروحة غير مرفقة، وأن السعر الاسترشادي للفدان الواحد يقدر بـ 323400 سنويا، على أن تشمل مجموعة التخصصات كل تخصص مستشفى كاملة ” صدر – كبد – رمد – .. “.

وأضافت، أن واحدة من الاشتراطات الخاصة بطرح المدينة الطبية المتكاملة، تلزم المستثمر بإنشاء معهد تعليمي وتدريبي علاوة على كمبوند سكني للعاملين بالمدينة.

ولفتت إلى أن أسلوب التصرف سيكون بنظام “حق انتفاع – إيجار” داخل الحيز العمراني، مؤكدة أن القطعة قريبة من المرافق “مياه – كهرباء – غاز – صرف صحي”.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة من المستثمر، التقدم بطلب لتخصيص المساحة، بالإضافة لدراسة جدوى فنية واقتصادية – ورسم هندسي موضح عليه مكونات المشروع.