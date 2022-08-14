طرح محال وصيدلية واستكمال تنفيذ سوق بمدينتي المنصورة وبرج العرب

أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة،طرح محلين تجاريين وصيدلية ومخبز سياحي بمساحات تتراوح من ( 21م2 : 41م2 ) بسوق مركز خدمات عمارات ( سكن مصر ) بالمنطقة 1 ، 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، مشيراً إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.

وأضاف المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم طرح استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع إنشاء سويقة تجارية بالمنطقة الفاصلة بالمحور المركزي بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مشيراً إلى أنه تم طرح كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وسيتم عقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 17/8/2022.

وأكد رئيسا جهازى مدينتي المنصورة وبرج العرب الجديدتين، أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدينتين، بجانب توفير فرص العمل، وإعادة ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات الجارية.