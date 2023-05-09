طرح محال تجارية ووحدات في «بورسعيد الجديدة» وحدائق العاصمة للبيع بمزاد علني

‫أعلن المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢ : ٤٠م٢) بأنشطة متنوعة، بالإضافة الى ٦ وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (٣٤م٢ : ٩٠م٢) بأنشطة مختلفة، للبيع بمزاد علني.

ولفت رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، إلى أن موعد المزاد سيكون يوم الثلاثاء الموافق (6 – 6 – 2023) بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأشار المهندس مجدي علي حسين، إلى أن شروط دخول المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، ويتم استكمال سداد نسبة 25% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وبالنسبة للمحال التجارية أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجارى، ويتم استكمال سداد نسبة 10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسى بها المزاد فور انتهاء المزاد + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأوضح حسين أن كراسات الشروط متاح شراؤها من مقر الجهاز بقرية الأحرار برمانة ومقر محافظة بورسعيد، ومقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

وفي سياق متصل، قال المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنه تم بيع ١٠ محال تجارية بأنشطة متنوعة و ٥ وحدات إدارية ومهنية ومخبز مجهز بمساحة ٥٥٨م2، في مزاد علني بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية.