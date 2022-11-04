طرح محال تجارية وصيدليات ووحدتين إداريتين بثلاثة مدن جديدة للبيع

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم طرح 7 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من (20 م2 – 40 م2) بالمركز التجاري المقام بقطعة الأرض رقم 54 بمنطقة الياقوت في الحي الرابع عشر بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من (15 م2 – 31 م2) بالسوقين رقمـي (1، 2) بمنطقة 54 عمارة إسكان اجتماعي بالامتداد الشرقي، وطرح مخبز نصف آلي، وهايبر ماركت، بمساحة حدود السور الخارجي (1648.14م2) شاملة مساحة المباني 635 م2، والمُقام على قطعة الأرض رقم 28 بمركز خدمات الحي الأول في المدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (39 م2 – 124 م2)، ووحدتين إداريتين بمساحات تتراوح بين (40 م2- 82 م2) بالسوق التجارية بمنطقة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقًا ) بالتجمع الثالث في المدينة للبيع بالمزاد العلني.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقارّ أجهزة مدن العبور الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.