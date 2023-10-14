طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية داخل منطقة 2600 فدان بالمدينة، بالمدينة بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2)، ومخبز بمساحة 600م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح 12 محلاً تجارياً بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2 : 66م2)، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26/11/2023.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهازين المقرر عقد جلسات المزادات بهما.