‫طرح محال تجارية بمركز مارينا العلمين السياحي بالمزاد العلني

أكد المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، أنه تم طرح 22محلاً تجاريًا بمساحات تتراوح بين (26م2 : 1300 م2)، و8 مخازن بمساحات تتراوح بين (26م2 : 40م2) بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

وأشار رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز تنمية القرى السياحية، لمن يرغب في المشاركة بجلسة المزاد على محلات العلمين .

تطوير مدينة العبور

وفي سياق متصل، وجه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، باستمرار أعمال التطوير والتجميل للطرق والميادين والمداخل الرئيسية بمدينة العبور، لتحسين المظهر العام والرؤية البصرية بالمدينة.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه جارٍ استكمال زراعة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتوريد وزراعة النجيلة، وكذلك تدعيم المسطحات الخضراء بالشتلات الديكورية المزهرة بالطريق الرئيسي للمدينة، ومدخل الحي الترفيهي بجوار جهاز المدينة لزيادة الرقعة الزراعية، ولتخفيف التلوث البيئي ولتحسين الرؤية البصرية

كما تم استحداث وتركيب ومد شبكة ري بالرش بنظام فك وتركيب لكامل المسطحات الخضراء المستحدثة.