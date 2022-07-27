طرح كميات من بيض المائدة بمنافذ وزارة الزراعة بسعر 58 جنيها للطبق

أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن وزارة الزراعة ضخت كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.. في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وطرحت الوزارة اليوم الأربعاء، كميات من البيض ليباع الطبق بسعر 58 جنيها للأبيض و 60 جنيها للأحمر وذلك أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين ، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية في القاهرة والجيزة وأيضا في بعض المحافظات.



وشهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.