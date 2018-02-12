طرح كراسة مناقصة تأهيل شركات CIT للقيد في البورصة الأحد

محمد فتحى:كشف تامر محمد، مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" بالاتحاد العام للصناعات، لـ"المال" إنهم استقروا على يوم الأحد القادم لطرح كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة التى سيتم من خلالها اختيار شركة الاستشارات المالية، التى ستتولى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء الغرفة، لل

محمد فتحى:

كشف تامر محمد، مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” بالاتحاد العام للصناعات، لـ”المال” إنهم استقروا على يوم الأحد القادم لطرح كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة التى سيتم من خلالها اختيار شركة الاستشارات المالية، التى ستتولى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء الغرفة، للقيد فى سوق المال.

وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة غرصة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة رأسمال الشركات، وجذب مستثمرين جدد، بغرض تمويل إستراتيجياتها التوسعية.

ووفقا لمدير عام الغرفة؛ فى تصريحات سابقة لـ”المال”؛ فإن تلك الخطوة سبقها تنظيم اجتماع مبدئى، مع 23 شركة من الأعضاء بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، للتعرف على خطوات ومزايا إدارج أسهمها فى البورصة، والعناصر المطلوب توافرها فى الشركات الراغبة بالقيد.

وأكد أن البورصة تعتبر منصة متكاملة للحصول على التمويل اللازم، وتحفيز الشركات على زيادة حصصها السوقية، والاستثمارات المستقبلية، كما تساهم أيضا فى رفع حجم التعاملات والمساهمة فى دفع معدلات النمو الاقتصادى المرجوة.

يشار إلى أن إدارة البورصة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وقعا مذكرة تفاهم مشتركة فى مايو 2012، لرعاية ودعم شركات التكنولوجيا لقيد اسهمها فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس».

وحسب وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، فى حوار سابق لـ«المال» نشر فى نوفمبر الماضى، يصل عدد الشركات أعضاء CIT 1200 شركة تسعى لزيادتهم إلى 1400 خلال العام الحالى.

فى الوقت ذاته، تسعى الغرفة إلى عقد سلسلة من الندوات التعريفية والبرامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من قرض البنك المركزى الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البالغة 10 مليارات جنيه.