طرح كراسة شروط تطوير ميناء حلفا السوداني أمام الشركات نهاية يونيو

أكد اللواء مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أنه من المخطط أن يقوم المكتب الاستشاري المصري الفائز بتطوير ميناء حلفا السوداني بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاص بالتطوير تمهيدا لطرحها على شركات المقاولات المتخصصة في بناء أرصفة الموانئ، خلال يونيو.

وأضاف عامر لـ”المال” أن وزير النقل الفريق كامل الوزير طالب بتطوير حركة النقل النهري في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال إن الوفد المصري أنهى، قبل يومين زيارته للسودان بعد تفقده لميناء وادي حلفا والمواقع المقترحة لإنشاء الميناء الجديد، ووقف الوفد خلال الزيارة على أرصفة ميناء حلفا الحالي والأضرار التي لحقت بها.

وأكد عامر أن محاور التطوير وفقا لآراء الاستشاريين تتجه نحو بناء الميناء الجديد فى موقع ميناء حلفا الحالي وتجاوز عيوب التنفيذ السابق، وإدخال الميكنة في عمليات السحب والتفريغ.

ولفت إلى أن “ماستر بلان” المشروع سيشمل تأهيل ميناء حلفا بشكل كامل وشامل للأرصفة المستقبلية والتشغيل والاستفادة من الدراسات الموجودة، وسيتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير بصورة مشرفة للسودان ومرضية لهم وأن العمل سيتم وفق مراحل وأولويات التشغيل.

وكان اجتماع مشترك قدعقد بين الجانبين المصري والسوداني أول أمس الثلاثاء برئاسة محلية حلفا الذي ترأسه معاوية علي خالد وكيل وزارة البنية التحتية والنقل مع الوفد المصري الزائر برئاسة اللواء شعبان محمد عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ورئيس الوفد المصري لبحث مشروعات تطوير حركة النقل والملاحة النهرية.

وكانت محلية حلفا بالولاية الشمالية السودانية قد استقبلت بمعبر أشكيت بحضور المدير التنفيذي للمحلية مخلص حسب الله والسفير أحمد فوزي الشريف القنصل العام المصري بوادي حلفا وعدد من المهندسين بوزارة النقل والملاحة النهرية، الوفد المصري برئاسة اللواء شعبان محمد عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل المصري يرافقه اللواء مصطفى إبراهيم عامر مصطفى رئيس مجلس إدارة هئية وادي النيل للملاحة النهرية والعميد أحمد عثمان مستشار وزير النقل.

.