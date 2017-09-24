الإسكندرية

طرح كبائن ستانلي فى مزايدة علنية 10 أكتوبر

مها يونس:كشف اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن طرح كبائن ستانلي للمزايدة العلنية يوم 10 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه تم الاتفاق على طرح 37 كابينة بستانلى لاستغلالها 3 سنوات.وأضاف أن التأمين المحدد يبلغ 2000 جنيه لكل كابينة على حدة، و يسدد إما نقدا أو بشيك مصرف
24 سبتمبر، 2017 24 سبتمبر، 2017

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مها يونس:

كشف اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن طرح كبائن ستانلي للمزايدة العلنية يوم 10 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه تم الاتفاق على طرح 37 كابينة بستانلى لاستغلالها 3 سنوات.

وأضاف أن التأمين المحدد يبلغ 2000 جنيه لكل كابينة على حدة، و يسدد إما نقدا أو بشيك مصرفى أو خطاب ضمان ابتدائى سار المفعول لمدة أربعة شهور على أن يكون غير مقترن بأى شروط أو تحفظ .

ولفت إلى أن كراسة الشروط  تباع بـ 200 جنيع وتطلب من إدارة العقود والمشتريات، بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس،  والكائنة بمقرها الجديد أمام الغابة الترفيهية.

و أعلنت الإدارة عن طرح عملية استغلال شاطئ الصفا بنظان ” خدمة لمن يطلبها ” واستغلال شاطئ كرير الشرقى بنظام” خدمة لمن يطلبها” يوم 9 أكتوبر المقيل، في حين أن التأمين للمؤقت يبلغ   25000 لكل شاطئ على حدة، و كراسة الشروط  بـ 300 جنيه لكل شاطئ وتطلب من إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة.

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