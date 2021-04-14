عقـــارات

طرح قطعتي أرض للبيع الفوري في مدينة 6 أكتوبر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعتي أرض في مدينة 6 أكتوبر للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة، لتنفيذ مشروعات خدمية مختلفة داخل المدينة. وقالت المجتمعات العمرانية، إن القطعة الأولى تقع في مركز خدمات الحي الثالث والرابع في مدينة 6…

محمود زكي 6:18 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 6:18 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعتي أرض في مدينة 6 أكتوبر للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة، لتنفيذ مشروعات خدمية مختلفة داخل المدينة.

وقالت المجتمعات العمرانية، إن القطعة الأولى تقع في مركز خدمات الحي الثالث والرابع في مدينة 6 أكتوبر بنشاط تعليمي على مساحة 25 ألف  متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 8360 جنيها ليبلغ إجمالي قيمة الأرض حوالي 209 ملايين جنيه.

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وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع ارضي وثلاث أدوار متكررة.

وأشارت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض ويتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

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وأشارت الهيئة أن القطعة الثانية تقع في الحي التاسع المطل على المحور المركزي وذلك على مساحة 5765.06 متر مربع بنشاط مختلط .

ولفتت إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع أرضي و 9 ادوار متكررة. 

وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرضويتم استكمال نسبة السداد حتى 25%من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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