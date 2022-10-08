طرح قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل في «القاهرة الجديدة»

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعتي أرض مخصصتين لنشاط عمراني متكامل في مدينة القاهرة الجديدة خلال أكتوبر الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن المساحة الإجمالية لكلا من قطعتي الأرض تبلغ 6 أفدنة.

وأشارت الهيئة إلى أن سعر متر قطعة الأرض الأولى تبلغ 7640 جنيه، والثانية تسجل 7715 جنيه، لتسجل بذلك أعلى سعر لبيع أرض النشاط العمراني.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية تتمثل في ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تزيد النسبة البنائية عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

وتابعت الهيئة ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض.

وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي و5 أدوار متكررة.

وووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة..

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وخلال أكتوبر الجاري، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حوالى 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى.

أداء مدينة القاهرة الجديدة في طروحات الهيئة خلال أكتوبر

ووفقاً لبيانات الأراضي التي اطلعت “المال” عليها حصلت مدينة القاهرة الجديدة على أكبر عدد من الأراضي المطروحة، إذ تم الإعلان عن بيع 31 قطعة بها، وهو المعتاد فى معظم الشهور.

كما حظيت مدينة القاهرة الجديدة على أعلى سعر للبيع بواقع 55250 جنيها، لأرض مخصصة لنشاط تجارى إداري.

وتضمنت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 9 قطع أراضى مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، تتوزع فى 8 مدن جديدة، بواقع واحدة فى كل من المنصورة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، وطيبة الجديدة، توشكى الجديدة، والعبور، وقطعتى أرض فى القاهرة الجديدة.

ويعد عدد الأراضى المخصص للأنشطة العمرانية كبيرا إلى حد ما خلال شهر أكتوبر الحالي، مقارنة بالشهور السابقة التى لم يتجاوز فيها عدد أراضى العمرانى متكامل 5 قطع.