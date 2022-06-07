طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل في مدينة القاهرة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني للبيع في مدينة القاهرة الجديدة خلال شهر يونيو الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

ومقارنة مع الشهور الماضية لعام 2022، شهد نشاط العمرانى المتكامل تراجعا فى عدد الأراضى المطروحة، إذ تم الإعلان عن بيع قطعتى أرض فقط مخصصة لذلك النشاط، تتوزع فى مدينتى القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وذلك على عكس الفترة الماضية، التى قد يصل عدد الأراضى المخصصة لذلك الغرض إلى 7 قطع.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 6.928 فدان، وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 6290 جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز نسبة أراضي الإسكان عن 50% من إجمالي مساحة أرض المشروع.

وتابعت، ألا تزيد نسبة أراضي الخدمات عن 12%، ولا تقل عن 8% من مساحة أرض المشروع، وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي و4 أدوار علوية.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 85 قطعة أرض للبيع فى 22 مدينة جديدة خلال شهر يونيو الجارى، عبر آلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبحلول كل شهر جديد، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

كان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى المراد بها.

ويعد عدد الأراضى المطروحة فى الشهر الحالى قليلاً إلى حد ما بالنسبة إلى الشهرين السابقين، حيث تجاوزت الأراضى المعلن عنها للتخصيص الـ 100 قطعة.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات الهيئة خلال يونيو الحالى.