طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط مدرسة للبيع في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر أبريل الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 9330متر مربعًا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 8850جنيهات، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 82.570مليون جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية لقطعة الأرض عن 30% من المساحة الإجمالية

وأن يكون الارتفاع المسموح به مكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 15% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على10 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ شهر مارس عام.