طرح قطعة أرض للبيع بنشاط عمراني متكامل في مدينة العبور

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل للبيع في مدينة العبور ، خلال شهر أبريل الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 37082 مترا مربعًا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 2555 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 94.744.510 جنيه..

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز نسبة الأراضي المخصصة للعمارات عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

وأن يكون الارتفاع المسموح به مكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ شهر مارس عام 2019.