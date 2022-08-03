طرح قطعة أرض بنظام الشراكة مع مطور عقاري في «العلمين الجديدة»

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني مختلط في مدينة العلمين الجديدة خلال أغسطس الحالي، بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقاري.

ووفقاً لموقع الهيئة الإلكتروني، تبلغ مساحة الأرض 63 فدانًا، في جنوب الطريق الساحلي، بجوار المدينة التراثية.

وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يعادل 3870 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو مليار و24 مليون جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط البنائية تمثلت في ألا تتجاوز نسب استعمالات الأراضي 75% من إجمالي مساحة الأرض بنشاط عمراني متكامل، والنسبة المتبقية تخصص للنشاط الخدمي المختلط.

وألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان على 50% من إجمالي المساحة المخصصة للنشاط العمراني المتكامل.

وأن يتكون ارتفاع العمارات من دور أرضي و4 أدوار متكررة، ودور أرضي وأول للفيلات.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 7 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزاري.

وتلتزم الشركة بسداد جدية حجز بقيمة 20 مليون جنيه بشيك مصرفي مقبول الدفع، أو ما يعادلها بالدولار في حالة السداد بالدولار من خارج البلاد، ويتم خصم 50% من قيمة جدية التعامل في حال إخلال الشركة بأي الضوابط أو الشروط الخاصة بالطرح أو التخصيص، ولا يقبل أي طلب غير مصحوب بجدية الحجز.

وخلال شهر يوليو الماضي، أعلنت الهيئة عن طرح 3 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى 3 مدن مختلفة بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقارى.

وأشارت الهيئة إلى أن قطع الأراضي تقع في القاهرة الجديدةوالشيخ زايد وامتدادها ومدينة رأس البر.

وبحسب بيانات أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية على موقعها الإلكتروني، تتنوع مساحات الأراضى المطروحة بين 42 و50 و76 فدانا.