طرح قطعة أرض بمساحة 37 فدانا مخصصة لنشاط عمراني فى أسوان الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل للبيع في مدينة أسوان الحديدة خلال شهر مايو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 37 فدانا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 1418 جنيها، مستهدفة الهيئة تحقيق مبيعات تقدر بقيمة 219.325 مليون جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من المساحة الإجمالية للأرض.

وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي و3 أدوار علوية للعمارات، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الارض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز بسداد الدفعة المقدمة حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ استكمال الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى وذلك بداية من يوم 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق الهيئة هذه الآلية منذ مارس 2019.

ومنذ مارس 2019 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.