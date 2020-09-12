عقـــارات

طرح قطعة أرض بمساحة 12 ألف متر لنشاط تعليمي بدمياط الجديدة

مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض
شريف عمر 3:34 م, السبت, 12 سبتمبر 20 3:34 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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أعلن محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي، وتم تخصيص قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي الرابع (بنشاط تعليمي ) مدرسة تعليم أساسي على مساحة 11839م2.

وأوضح أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة)، وبردود 6 أمتار ( أمامي، جانبي، خلفي)، مع الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، كما يتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما لا يسمح بعمل أي فصول دراسية أو معامل بالبدروم .

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وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأوضح أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن 10% يتم سدادها عند التقدم للحجز + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)

علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض علي 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحصيل كافة الأقساط المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية .

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يشار إلى أن المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية لمدينة دمياط الجديدة تبلغ 6067 فدانًا ما بين مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية، ويبلغ عدد سكان المدينة الحالى 165 ألف نسمة ومن المستهدف وصوله إلى 500 ألف بحلول 2027.

كان «رجب» أوضح سابقا أن حجم الاستثمارات فى المدينة تجاوز 7.9 مليار جنيه من ضمنها 4.1 مليار بقطاع الإسكان، و3.3 مليار بقطاع المرافق، و445.9 مليون بقطاع الخدمات، و58.4 مليون بقطاع الزراعة.

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بقلم شريف عمر

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