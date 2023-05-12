طرح فيلم «يوم 13» بالدول العربية 25 مايو الجاري

حقق الفيلم السينمائي ” يوم 13″ نجاحا كبيرا مؤخرا بالسينمات المصرية وحقق ايرادات كبيرة في فترة قصيرة تخطت 22 مليون جنيه في 3 أسابيع فقط ، ويبدأ عرض الفيلم الفترة المقبلة بالعديد من الدول العربية بعد نجاحه في دور العرض السينمائية بمصر .

تدور أحداث فيلم “يوم 13” فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

واستطاع فيلم يوم 13 المنافسة في السينمات المصرية مع أفلام أخرى مثل “هارلى” بطولة محمد رمضان ومى عمر ومحمود حميدة وإخراج محمد سمير، وفيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى، وفيلم “بعد الشر” بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وإخراج احمد عبد الوهاب.